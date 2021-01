[아시아경제 오현길 기자] '3선 의원' 출신 민병두 보험연수원장이 21일 공식 취임했다.

보험연수원은 지난해 12월 30일 회원총회를 열고 제18대 원장 선임안을 만장일치로 의결했었다.

1958년 생인 민 신임 원장은 제17, 19, 20대 국회의원을 지냈다. 민주정책연구원 원장과 정무위원장 등 다년간 금융, 경제, 교육 분야 의정활동과 다양한 방면의 연구, 교육, 저술 등 경험을 바탕으로 앞으로 보험연수원이 전문 산업연수기관으로서 경쟁력과 위상 강화에 앞장설 것으로 기대된다.

보험연수원은 보험사와 관계단체 임직원의 자질향상과 보험에 관한 전문지식 보급으로 보험산업 발전에 기여하기 위해 1965년 설립된 국내 유일 보험전문 연수기관이다.

