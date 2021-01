[아시아경제 한진주 기자] 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 11,100 전일대비 50 등락률 +0.45% 거래량 202,380 전일가 11,050 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 대한제강, 391억원 규모 충남 당진 필지 처분 결정[특징주]대한제강, 3분기 실적 호조에 강세…영업익 전년比 '285% ↑'대한제강, 평택공장 일시 생산중단 결정 close 은 공정거래위원회로부터 경쟁사와 가격을 담합해 독점규제·공정거래법을 위반해 과징금 346억5500만원을 부과받았다고 20일 공시했다.

회사 측은 "공정거래위원회 측에 과징금액에 대한 이의를 제기할 예정이며, 그 결과에 따라 과징금액의 변동이 있을 수 있다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr