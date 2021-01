[포토]성장현 용산구청장, 2021년 적십자 특별회비 전달

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 20일 구청장실에서 ‘2021년 적십자 특별회비 전달식’을 가졌다.

모금 운동에 구민들의 자발적 참여 분위기를 조성하기 위해서다.

이날 전달식은 기념촬영 및 간담회 순으로 30분 간 진행, 성장현 용산구청장, 한혜숙 대한적십자사 봉사회 용산구지구협의회장, 박명숙 대한적십자사 중앙봉사관장 등 5명이 자리했다.

성장현 용산구청장은 “용산구청 명의로 특별회비 100만원을 대한적십자사에 납부했다”며 “이번 전달식이 일반 주민들의 참여를 돋우는 마중물 역할을 하길 바란다”고 말했다.

대한적십자사는 지난해 12월부터 오는 1월 말까지 적십자 회비 모금 운동을 벌인다. 모금대상은 세대주, 개인사업자, 법인, 단체 및 기타 희망자로 지로납부, 가상계좌, 인터넷 납부가 모두 가능하다.

모인 돈은 국내 이재민 구호, 국제 재건복구사업, 해외재난 긴급구호, 국민안전교육, 공공의료 분야로 집행되고 있다. 지난해 약 160만명이 대한적십자사로부터 도움을 받았다.

