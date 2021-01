FA시장 재계약 점주 잡아라…혜택 쏟아낸 편의점

세븐일레븐, 디지털화·편의증진

[아시아경제 임혜선 기자] "간판 바꾸고 새로 바뀐 혜택 받으세요"

편의점 업계가 올해 자유계약(FA) 시장에 나온 4000여개 재계약 점포를 잡기 위해 경영주들의 근무 환경 개선에 초점을 맞춘 상생안을 전면에 내세우고 나섰다.

20일 편의점 업계에 따르면 업계 3위인 세븐일레븐은 외형 확대와 내실 다지기 등 두마리 토끼를 잡기 위해 올해 철저히 가맹점 중심의 상생안을 내놨다. 점포 운영에 필요한 제반업무의 간소화 및 효율화를 통한 편의 증진에 초점을 맞췄다.

세븐일레븐은 카운터에 있는 포스(POS)에서 모든 점포 관리 업무가 가능하도록 시스템을 개선한다. 점포관리용 컴퓨터와 POS의 시스템 연동(일원화)을 통해 발주, 매출·재고 관리, 상품 조회, 각종 데이터 확인 등의 업무를 카운터에서 바로 할 수 있게 된다.

점포 운영의 효율성을 더욱 높일 수 있는 개인휴대정보단말기(PDA)도 도입한다. PDA 장비를 통한 관리업무의 디지털화로 상품 검품이나 재고관리가 정확하고 빨라지며 소요시간도 단축시킬 수 있다. 배달, 라스트오더 등 온라인서비스 운용도 더욱 편리해진다.

각종 세무 관련한 자료도 모바일로 전송 및 처리할 수 있는 ‘모바일 세무서비스’도 내놓는다. ‘모바일 세무서비스’를 이용하면 약 50%의 관련 비용 절감 효과가 있을 것으로 보인다. 분기별 30만원 규모의 상온 냉장 폐기지원 대상 범위도 조리빵까지 확대했다.

CU·GS25는 점주 ‘복리후생’

업계 1, 2위 CU와 GS25는 경영주들의 복리 후생을 챙기고 나섰다. CU는 전국 점포를 대상으로 냉동·냉장보상보험과 생산물책임보험에 가입한다. 이에 대한 보험료는 전액 가맹본부가 부담한다. 냉동·냉장보상보험은 풍수해 등으로 인해 냉동·냉장집기의 전력 공급이 중단돼 상품 손실이 발생할 경우, 피해 금액을 실비로 보상 받을 수 있는 보험이다.

노무관리 솔루션을 위한 투자도 늘렸다. BGF리테일은 노무 관련 제반사항을 앱으로 처리할 수 있는 노무통합솔루션 애플리케이션 ‘퇴근해CU’를 내년부터 전국 1만 5000여 점에 무상으로 제공한다.

GS25는 수익 부진점 및 매출 재난 지역에 매출 활성화를 위해 다각도로 지원하고 자연 재해 위로급도 지급한다. 자체 원두커피 브랜드 카페25의 정기점검 서비스를 도입하고 장비 수리비를 지원한다. 모바일신분증 애플리케이션 이용료를 지원하고, 경영주들에게 노무 서비스 업체를 소개해준다. 아울러 배달과 택배, 자동발주 시스템, 지역화폐 시스템 등을 고도화해 편의점 운영 환경을 개선한다.

편의점들이 연말 및 연초에 상생안을 앞다퉈 내놓은 것은 업체간 점포 쟁탈전에서 우위를 점하기 위해서다. 근접 출점 제한으로 사실상 신규 출점이 어려워진 만큼 편의점간 점포 영업 경쟁은 치열해지고 있다. 특히 2016~2017년 2년간 편의점 가맹점은 8000여개가 늘어 통상 5년간의 계약이 종료돼 재계약을 앞둔 점포가 올해 대거 나올 것으로 보인다. 편의점 본사들의 ‘간판 경쟁’도 뜨겁게 달아오를 것으로 예상된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr