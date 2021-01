日 언론 "韓 외교장관에 정의용 내정, 北·美 염두에 둔 결정"

[아시아경제 권재희 기자] 문재인 대통령이 20일 외교부 장관에 정의용 전 청와대 국가안보실장을 내정한 것에 대해 일본 주요 외신들은 "한미관계를 강화하고 남북관계를 개선하기 위한 포석"이라고 해석했다.

이날 교도통신은 정의용 외교부 장관 후보자를 2017년 5월 문재인 정부 출범시부터 지난해 7월까지 외교 안보 사령탑인 국가안보실장을 지냈고, 북한의 비핵화에 관한 남북 혹은 한·미·일 협의에 관여했다고 소개했다.

이번 인사에는 한·미·일 협력을 강화하고 교착상태에 빠진 남북관계 재건을 지향하려는 의중이 담긴 것으로 보인다고 교도통신은 전했다.

이와 관련해 교도통신은 정 후보자가 2018년 3월 문 대통령의 특사 자격으로 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 면담해 같은 해 4월 남북정상회담 개최에 합의한 것이나, 방북 직후 미국에 가 도널드 트럼프 대통령에게 김 위원장의 메시지를 전해 사상 첫 북·미정상회담으로 이어진 점에 주목했다.

NHK는 "경험이 풍부하고 신뢰할 수 있는 정 전 실장을 외교 장관으로 임명해 한미관계를 재구축하고 남북관계 개선을 이어가려는 의도가 보인다"고 분석했다.

가토 가쓰노부 일본 관방장관은 이날 열린 정례 기자회견에서 한국 외교장관 교체에 대해 "타국 정부의 인사"라며 구체적인 논평을 삼가했다.

이어 그는 "한일 양국이 서로에게 중요한 이웃 나라이지만 최근 징용문제나 일본군 위안부 문제 등으로 관계가 매우 어려운 상황"이라며 "양국 간 문제에 대해 일본의 일관된 입장에 토대를 두고 앞으로도 한국 측에 적절한 대응을 강하게 요구해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

