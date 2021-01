부천시, 1부서 1경제활성화 사업 박차…지역화폐 확대 발행 등

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 타격을 입은 민생경제가 빠르게 회복될 수 있도록 1부서 1경제활성화사업에 박차를 가한다.

시는 지난해에 이어 유관기관과 함께 '경제회복 이어달리기'의 일환으로 44개 부서(기관)의 7개 분야 54개 사업으로 구성된 1부서 1경제활성화사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

시는 ▲소비진작 ▲소상공인·기업 경영안정 ▲신속집행 ▲공공일자리 확대 ▲취약계층 등 민생지원 ▲안심환경 조성 ▲연대협력 등 7개 분야에 집중해 지역경제 회복의 마중물을 만들어갈 계획이다.

우선 소비진작을 이끌 9개 사업으로 지역화폐인 부천페이 확대발행(인센티브 10%), 전통시장 활성화 지원 사업(BI·CI 제작, 공동배송 지원 등), 소규모·비대면 신(新) 부천관광 활성화, 도서관·지역서점 상생프로젝트 등을 추진한다.

가장 큰 경제적 타격을 입은 소상공인·기업에는 8개 사업을 통해 꼼꼼히 지원한다.

추진 사업은 총 210억원 규모의 영세 소상공인 특례보증 운용, 코로나19 피해 중소기업 대상 특별경영안정자금·분할원금 상환유예, 긴급유동성지원 자금 지원, 중소기업·예비창업자 대상 비대면 서비스 지원 연구장비 사용료 감면 등이다.

신속집행 분야에서도 지역 기업 생산품 우선구매 및 신속한 계약집행 추진, 지방소득세(종합소득분) 환급금 6월 조기 지급, 공공하수도시설 관리대행비 신속집행 등 11개 사업을 마련했다.

또 공공일자리 확대를 위해 지역방역일자리·지역공동체일자리 등 공공일자리사업, 행정체험 부업대학생 확대 운영(220명), 평생교육을 통한 학습형 일자리 등 9가지 사업을 추진한다.

취약계층을 위해선 코로나19 관련 입원·격리자 생활비와 사망자 장례비를 지원하고, 지방세 납부기한 연장·징수유예 지원 등 7개 사업을 통해 민생 안정화를 도모한다.

이밖에 지난해에 이어 올해도 '착한 임대인'에게 부과될 재산세와 자동차세에 더욱 확대된 감면율이 적용된다.

장덕천 부천시장은 "코로나19의 영향으로 소상공인·자영업자·기업인 등 유례없는 민생경제의 어려움을 겪고 있다"며 "우리 경제의 회복과 반등, 일상으로의 회복을 위해 전 분야·전 방위에 걸친 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

