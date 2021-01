[금융위 업무보고]고액 신용대출 원금 분할상환 의무화 추진

2021년 업무계획 발표

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 고액 신용대출에 원금 분할상환을 의무화하는 방안을 추진한다.

금융위는 19일 이런 내용을 담은 2021년 업무계획을 발표했다.

금융당국은 최근 수년 동안 빠르게 증가하고 있는 거액의 신용대출 관리를 강화하기 위해 이 같은 방안을 추진키로 했다. 일정금액 이상의 신용대출에 대한 원금분할상환을 의무화하는 내용이다.

신용대출의 경우 만기까지 매달 이자만 내는데 이자뿐만 아니라 원금도 함께 갚아나가도록 하는 것이다.

적정한 수준의 관리를 통한 연착륙 또한 도모한다는 구상이다. 예를 들어 가계대출 증가율이 향후 2~3년 내에 코로나19 발생 전인 2019년 수준으로 복원토록 하는 것을 목표로 탄력적으로 대응하겠다는 것이다.

금융당국은 코로나19 대응이 아닌, 불요불급한 대출 취급비중이 높은 금융회사에 대해서는 금융규제 유연화 연장 및 정상화 조치를 차별적으로 적용하는 방안도 검토하기로 했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr