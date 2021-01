[아시아경제 이승진 기자] 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,050 등락률 -3.74% 거래량 517,975 전일가 28,100 2021.01.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일테스, SK하이닉스와 81억원 규모 공급계약 close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 3,000 등락률 -3.41% 거래량 42,680,378 전일가 88,000 2021.01.18 15:30 장마감 관련기사 법원, 이재용 부회장 실형 선고…재계 "삼성 노력 무색해져"상장협 "이재용 부회장 유죄 안타까워…韓경제 악영향"전경련 "이재용 구속 안타까워, 韓경제 악영향 우려" 논평 close 와 275억8000만원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 18일 공시했다. 이는 2019년 연결기준 매출액 대비 15.46%에 해당한다. 계약기간은 오는 6월 10일까지다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr