경기도, 빈집 정비사업에 78억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 빈집 정비사업에 78억원을 투입한다.

경기도는 올해 '빈집정비 지원사업'과 '경기도형 빈집 활용 시범사업'을 추진하기로 하고 관련 예산 78억2500만원을 확보했다고 17일 밝혔다.

도는 이를 위해 빈집 전수 실태조사를 이달 중 마무리한다. 현재 고양시, 구리시, 부천시, 용인시 등 10개 지역은 조사가 마무리됐으며, 나머지 지역도 연내 완료를 목표로 하고 있다.

도는 빈집정비 지원사업으로 총 13억2500만원(도비 30%, 시비 70%)을 투입해 수원, 용인, 고양, 이천 등 4개 지역 빈집 86호를 대상으로 철거, 보수, 안전조치를 지원한다.

또 빈집활용 시범사업으로 경기주택도시공사가 남ㆍ북부 각 1 곳씩 빈 집을 매입해 임대주택 및 주민 공동이용시설을 공급한다. 관련 예산은 65억원이다.

현재 관련 사업에 대한 공모가 진행 중이며, 참여를 원하는 도민은 빈집 소재 지자체와의 협의를 통해 오는 22일까지 참여할 수 있다. 지난해 말 기준 도내 빈집은 총 5132호로 단독주택이 3529호로 69%를 차지하고 있다.

나머지는 아파트(231호), 연립(210호) 등 공동주택이다.

도는 2016년부터 빈집 문제를 해결하기 위해 시군을 대상으로 빈집 실태조사비와 빈집 정비계획 수립비를 지원하고 있다.

도 관계자는 "경기도는 빈집 확산방지와 방치 빈집 문제 해결을 위해 지속적으로 대책을 강구하겠다"고 밝혔다.

