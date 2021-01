경기교육청, 어린이 놀이시설 연 2회 점검한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 어린이 놀이시설 합동점검을 1회에서 2회로 확대한다.

경기교육청은 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 놀이 환경 조성을 위해 도내 어린이놀이시설 유치원 1958곳, 학교 1368교 등 총 3326곳을 올 상반기 중 점검한다고 17일 밝혔다.

주요 점검 내용은 ▲놀이시설물 하강 시 이용자 보호시설 ▲자유하강 높이 측정 ▲층격흡수용 표면재 ▲놀이시설 안전점검 여부 ▲안전교육 실시 여부 ▲보험가입 여부 등이다.

경기교육청은 지난해 시ㆍ도교육청 가운데 처음으로 어린이놀이시설 민간전문기관과 합동점검단을 구성하고, 유치원ㆍ학교 어린이놀이시설 3319곳에 설치된 그네, 미끄럼틀, 정글짐 등 1만622개 놀이기구를 점검해 위험요소가 발견된 1573곳에 대해 수리 등 개선을 완료했다.

하석종 경기교육청 행정국장은 "학교, 유치원 등 어린이놀이시설 안전관리를 성실히 이행해 어린이들이 안전하고 건강하게 뛰어놀 수 있는 교육환경을 조성하겠다"며 "안전한 교육환경 구축에 앞장설 수 있도록 민간전문기관과 합동지도ㆍ점검을 지속적으로 실시해 어린이 놀이시설 안전 무사고를 실현하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr