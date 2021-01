[아시아경제 금보령 기자] 에이스토리 에이스토리 241840 | 코스닥 증권정보 현재가 41,700 전일대비 2,700 등락률 +6.92% 거래량 443,440 전일가 39,000 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정OTT 파이 커진다… 콘텐츠株 올라탈까“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 한국방송공사와 101억6000만원 규모의 KBS 수목미니시리즈 '바람피면 죽는다' 공급계약을 체결했다고 15일 공시했다.

계약금액은 2019년 매출액 대비 35.98%다. 계약 종료일은 다음 달 15일이다.

