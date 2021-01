美 50대 의사, 화이자 백신 접종 후 사망…"조사 중"

[아시아경제 김유리 기자] 미국에서 화이자-바이오엔테크의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞은 의사가 사망해 당국이 조사에 나섰다.

12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 플로리다주 마이애미에 거주하는 50대 산부인과 의사가 화이자-바이오엔테크 코로나19 백신 접종 후 16일 만인 지난 3일 뇌출혈로 사망했다.

그의 아내는 지난 5일 페이스북에 올린 글에서 남편이 지난달 18일 백신을 맞았으며 3일 후 손과 발에서 점상출혈이 발생해 응급실을 찾았다고 설명했다. 이후 그는 면역혈소판감소증(ITP) 진단을 받고 중환자실에 입원했다가 결국 세상을 떠났다는 설명이다.

그의 아내는 남편이 백신 반응으로 인해 ITP에 걸렸다면서 "백신의 부작용이 발생할 수 있다는 점을 사람들이 알아야 한다"고 주장했다. NYT와의 인터뷰에서 그는 "남편에겐 기저질환이 없었다. 과거 어떤 치료제나 백신에도 큰 반응을 일으킨 적 없었다"며 남편이 담배를 피우지 않고, 복용하고 있는 약도 없었다고 설명했다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 성명을 통해 "더 많은 정보가 확인되는 대로 이번 사안을 검토할 것"이라며 "새로운 사실이 확인되고 필요한 조치가 있다면 제때 공지하겠다"고 말했다. 부검 결과는 아직 나오지 않았다.

화이자는 성명에서 그의 사망에 대해 적극적으로 조사하고 있다며 "현재로서는 백신 접종과 직접적인 어떠한 연관성도 없는 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

