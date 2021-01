[오늘날씨] 강추위 물러갔지만 황사·미세먼지 기승

[아시아경제 김봉주 기자] 목요일인 14일은 전날과 비슷한 비교적 포근한 날씨가 이어지겠지만, 미세먼지 농도는 높겠다.

기상청은 "이날 남서풍 유입으로 평년보다 3~5도 높겠다"고 밝혔다.

또 일부 중부지방과 경북북부에는 중국북부지방에서 발원한 황사가 관측되는 곳이 있겠다고 예보했다.

이날 아침 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만에 안개가 끼는 곳이 있을 것으로 예상된다.

이날 아침 최저기온은 △서울 -5도 △춘천 -10도 △강릉 -2도 △대전 -5도 △청주 -5도 △대구 -2도 △광주 0도 △전주 -2도 △부산 2도 △제주 6도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 6도 △춘천 6도 △강릉 9도 △대전 9도 △청주 8도 △대구 11도 △광주 13도 △전주 11도 △부산 12도 △제주 15도 등이다.

미세먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·호남권·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '나쁨'~'보통'이겠다.

기상청은 "밤사이에는 기온이 영하로 떨어지면서 녹은 눈이 얼어 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠고, 고개와 비탈길, 그늘진 이면도로 등에서는 통행이 어려운 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.

