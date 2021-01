바다·항만 이어 육상에서도 LNG 주유…가스공사, '벙커링' 첫 성공

가스公 "2030년 벙커링 매출 1조 목표"

[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 32,700 전일대비 1,750 등락률 +5.65% 거래량 2,376,805 전일가 30,950 2021.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에너지공기업 '친환경·안전관리' 방점[신년사]채희봉 가스공사 사장 "100년 기업 도약 원년"[클릭 e종목]"한국가스공사, 내년 실적·배당·주가 정상화 기대" close 는 액화천연가스(LNG) 벙커링 자회사인 한국엘엔지벙커링이 육상에서 LNG 추진선에 연료를 공급하는 LNG 벙커링에 처음 성공했다고 12일 밝혔다.

가스공사는 LNG 벙커링 사업을 위해 지난해 12월 한국엘엔지벙커링을 설립해 산업통상자원부에 선박용천연가스사업자 등록을 한 바 있다.

한국엘엔지벙커링은 지난해 12월 삼성중공업과 LNG선 시운전용 LNG 공급 계약을 맺었다.

이어 지난 10일 거제조선소에서 건조된 10만t급 탱커선에 LNG 탱크로리를 이용한 TTS(Truck to Ship·육상 차량을 통해 선박에 공급) 방식으로 LNG 약 220t을 성공적으로 공급했다. 이는 탱크로리 15대 분량이다.

한국엘엔지벙커링은 기존 TTS 방식 이외에도 ▲국내 최초 LNG 수송 및 벙커링 겸용선(제주 LNG 2호선)을 이용한 STS(Ship to Ship·해상에서 선박을 통한 공급) ▲가스공사 LNG기지의 하역설비를 이용한 PTS(Port to Ship·항만 파이프라인을 통한 공급)로 LNG 공급 방식을 확대할 계획이다.

가스공사는 이미 지난해 11월 LNG 수송선 시운전을 위한 세계 최초 STS LNG 선적 실증 테스트를 성공적으로 마쳤다. 벙커링 사업으로 오는 2030년 매출 1조원을 달성하는 게 목표다.

가스공사 관계자는 "올해 상반기 내에 한국엘엔지벙커링 지분 일부를 민간기업에 매각해 합작회사로 운영할 예정"이라며 "사업 초기 리스크를 줄이고 경쟁력을 강화하는 데 주력하겠다"고 말했다.

국제해사기구(IMO)는 지난해 1월부터 공해를 항행하는 선박이 사용하는 연료의 황 함유량을 0.5% 이하로 규제하고 있다. 세계 각국 정부도 자국 영해에 대해 황 함유량 규제를 엄격하게 시행 중이다.

이런 추세가 이어지면 장기적으로 친환경 LNG 벙커링 선박 건조가 늘어 2030년 선박연료 시장 내 LNG 사용량이 전 세계 3000만t, 우리나라는 140만t까지 늘 것으로 전망된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr