'코리안 특급' 박찬호의 영원한 스승, 토미 라소다 前 LA다저스 감독 별세

[아시아경제 최은영 기자] 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 전설 '코리안 특급' 박찬호 선수의 은사인 토미 라소다 전 로스앤젤레스(LA) 다저스 감독이 별세했다.

9일 박찬호는 자신의 SNS를 통해 라소다 감독과 찍은 사진을 게시하며 "어떤 말로 이 슬픔을 표현해야 할지 모르겠다"라며 "27년 동안 저에게 사랑을 준 전설적인 야구인 라소다 감독님이 새로운 세상으로 떠났다"라며 비보를 전했다.

이어 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 병문안도 못 가봤다. 얼굴도 못 보고 목소리도 듣지 못하게 된 것이 더욱 슬프다"라고 심경을 전했다.

또 "고인이 된 라소다 감독님의 명복을 빈다. 그의 업적과 야구사랑 그리고 삶에 대한 열정에 깊은 감사와 경의를 보낸다"라고 추모했다.

앞서 다저스 구단에 따르면 라소다 전 감독은 캘리포니아주에 있는 자택에서 심장마비를 일으켜 병원으로 긴급 이송되던 중 사망했다. 그는 지난해 11월 건강 문제로 입원한 뒤 2개월가량 병원에서 치료받았고, 며칠 전 건강을 회복해 퇴원했으나 끝내 93세의 나이로 별세했다.

라소다 감독은 '한국 최초 메이저리거' 박찬호와 아주 인연이 깊다.

한양대에 재학 중이던 박찬호는 지난 1994년 다저스와 계약했다. 당시 사령탑이던 라소다 감독은 '박찬호 미국 양아버지'를 자처하며 박찬호의 적응과 성장을 도왔다. 그 덕에 한국 팬들에게도 매우 친숙하다.

박찬호는 지난해 6월에도 미 비영리단체인 코리아소사이어티 개최 온라인 간담회에서 "할아버지뻘인 라소다 감독이 마치 동년배처럼 친구같이 대해줬다"라고 말하는 등 평소 라소다 감독을 향한 존경심을 드러내 온 바 있다.

라소다 감독은 1954년 브루클린 다저스에서 투수로 데뷔한 뒤 1976년 다저스 사령탑으로 부임했다. 생전 그는 "난 피를 흘릴 때 다저스의 '푸른 피'를 흘린다"라며 팀에 대한 애정을 숨기지 않았다.

1996시즌 심장병으로 중도 사퇴할 때까지 21년간 다저스를 이끈 명장 라소다 감독은 21시즌 동안 4차례의 리그 우승, 2차례의 월드시리즈 우승을 이뤄냈고 은퇴 후 명예의 전당에 헌액됐다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr