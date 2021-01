중기부, 올해 중소기업 지원사업 비대면 설명회 개최

오는 12일~다음달 10일까지 190여 회 온라인 설명회

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 중소기업과 소상공인을 대상으로 오는 12일부터 다음달 10일까지 비대면 방식의 '2021년도 중소기업 지원사업 설명회'를 190여 회에 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 코로나19 확산 방지를 위해 사회적 거리두기 단계를 고려하고, 시간과 장소의 제약으로 설명회 참석이 어려운 기업인들을 위해 온라인으로 개최한다.

온라인 종합설명회는 12일 오후 2시부터 3시 30분까지 개최하고, 중기부 유튜브와 페이스북, 네이버TV를 통해 중계된다. 별도 사전 신청 없이 누구나 시청 가능하다. 전국 중소기업과 소상공인을 대상으로 창업·벤처, 수출, 판로, 기술개발(R&D), 정책자금, 기술보증, 소상공인 등 7개 분야의 주요 지원사업 내용, 달라지는 제도, 사업 참여 방법 등을 설명한다.

설명회 당일 참여하지 못한 기업인들도 언제든지 지원사업 설명을 들을 수 있도록 설명회가 종료된 후 중기부 유튜브, 기업마당 누리집에 영상을 게시할 예정이다.

분야별 온라인 설명회는 오는 13일부터 다음달 10일까지 유튜브와 영상회의 시스템(구르미 biz, 줌 등)을 통해 지방중기청·지자체, 중소기업 지원기관 등의 담당자가 지원사업 소개와 사업 신청 방법 등을 설명·상담하는 방식으로 진행될 예정이다.

중기부 관계자는 "고령층 소상공인과 전통시장 상인 등 인터넷 사용이 익숙하지 않은 정책 수요자들을 위해서는 지역별 사회적 거리두기 단계를 고려해 별도의 오프라인 설명회도 개최할 예정"이라면서 "온라인 설명회 지원사업 설명 책자는 전자책으로 제공하며, 중기부 누리집에서 내려 받을 수 있다"고 설명했다.

