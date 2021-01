[e공시 눈에 띄네]코스피-7일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 947,000 전일대비 6,000 등락률 -0.63% 거래량 118,410 전일가 953,000 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엔씨소프트, 최대주주 국민연금공단으로 변경신작 날개 ‘엔씨소프트’ 100만원 눈앞김택진 대표 등 '공학한림원 정회원' 등극 close =지분율 증가로 최대주주 '국민연금공단'으로 변경

◆ 삼일씨엔에스 삼일씨엔에스 004440 | 코스피 증권정보 현재가 10,400 전일대비 250 등락률 +2.46% 거래량 87,772 전일가 10,150 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼일씨엔에스, 317억원 규모 공사 수주삼일씨엔에스, 136억 규모 부산항 북항 재개발 교량 공사 수주[특징주]대림씨엔에스, 숨은 알짜 풍력주…해상풍력 집중육성 기업가치 '레벨업' close =대림건설과 317억 공급계약

◆에이프로젠KIC=200억원 규모 전환사채 발행

◆ 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 21,000 등락률 +7.41% 거래량 1,402,113 전일가 283,500 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [주요 매매주체 동향] 화학섬유·리모델링 테마 관련주에 연기금 매수세↑ 코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어 close =아산공장 생산재개

◆ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 3,000 등락률 +1.48% 거래량 2,478,337 전일가 203,000 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대자동차, 아산공장 생산재개코스피, 외인·기관 순매수에 2%대 강세...3050선 돌파현대차, 페어그룹과 방글라데시에 조립공장 세운다 close =아산공장 생산재개

◆ KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 3,000 등락률 +1.48% 거래량 68,550 전일가 202,500 2021.01.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KCC, 실리콘 사업부문 지분 계열사에 처분[e공시 눈에 띄네]코스피-11일KCC, 3분기 영업이익 164억8700만원…전년동기대비 64%↓ close =종속회사인 모멘티브퍼포먼스머티리얼스코리아, KCC실리콘 주식 3460억 원어치 취득

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr