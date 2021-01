中, 美 시위대 의사당 난입 조롱…"美 민주주의 거품이 터졌다"

홍콩 시위 당시 미국이 개입한 것 비교하며 비판

"스릴 넘치는 액션 영화를 보는 것 같다" 비아냥

[아시아경제 김대현 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지자들이 미 의회 의사당에 난입한 사태를 두고서 중국이 미국 민주주의를 신랄하게 조롱했다. 홍콩 민주화를 요구하는 시위대에 대해서는 찬사를 보인 것을 거론하며, 서방 세계의 이중잣대를 꼬집기도 했다. 미국 사회의 현실을 보여준다는 것이다.

7일 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 내 정치평론가 및 일부 누리꾼들은 트럼프 대통령을 지지하는 시위대가 워싱턴DC 의회 의사당에 난입하는 등 폭력 사태를 벌인 것과 관련해 "미국 민주주의가 분열했다"고 평가했다.

쉔이 푸단대 국제관계대학원 교수는 "이번 사건은 미국이라는 민주주의의 등대가 무너지는 것을 분명히 보여준다"며 "미국이 오랫동안 속여온 민주주의와 자유, 보편적 가치란 거품이 터졌다"고 주장했다.

중국 누리꾼들도 이번 사태에 주목하며 비판과 조롱을 쏟아내고 있다. 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 누리꾼들은 댓글로 '혼돈'과 '보복', '절적한' 등의 표현이 담긴 댓글을 남기고 있다. 한 중국 누리꾼은 "아름다운 광경이 미국에서 일어나고 있다"며 "미국 정치인들은 오랜 세월 다른 나라의 폭도들을 자유의 투사라고 불렀다. 이제 드디어 보복을 당하는 것"이라고 비꼬며 "스릴 넘치는 액션 영화를 보는 것 같다"고 썼다.

미국의 주요 동맹국들에 대한 비판도 이어졌다. 한 누리꾼은 "보리스 존슨 영국 총리가 최근 홍콩 민주화 운동과정에서 시위대를 두둔하며 중국을 압박했다"면서 "그런데 왜 이번엔 미국의 시위대를 공개지지하지 않느냐"고 했다. 한 정치평론가는 글로벌타임스에 "오늘 우리가 본 것은 미국의 극도로 양극화 된 정치 환경의 산물"이라며 "미국 민주주의에 균열이 생긴 것"이라고 비판했다.

