[아시아경제 김봉주 기자] 수지가 여전한 미모를 과시했다.

수지는 6일 자신의 SNS에 "세상에 하나뿐인 기타"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에서 수지는 화장도 하지 않은 채 한손에는 기타를 들고, 커피를 마시고 있다. 노메이크업에도 예쁜 모습에 누리꾼들의 호평이 쏟아지고 있다.

누리꾼들은 "노메이크업도 완벽" "충격적인 미모" "이 언니 뭐지 너무 이쁘다" 등으로 칭찬했다.

한편 2010년 걸그룹 '미쓰에이'로 데뷔한 수지는 영화, 드라마, CF 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 영화 '건축학개론'에 출연한 뒤 '국민첫사랑' 이란 별칭을 얻기도 했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr