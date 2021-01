1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주

[아시아경제 오주연 기자] 오는 20일 조 바이든 차기 미국 행정부가 출범함에 따라 증시 참여자들은 바이든 취임 후 추진될 친환경 에너지 정책에 주목하고 있다. 지난해 바이든이 대선 공약으로 청정에너지 관련 인프라에 4년간 약 2조달러를 투입하겠다고 밝히면서 관련 종목들이 상승랠리를 보였다. 올해 정책이 구체화될 경우, 다시 한번 들썩일 수 있다는 분석이 나온다.

4일 금융투자업계에 따르면 신재생 에너지 중 태양광 셀ㆍ모듈업체로는 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,100 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 1,165,716 전일가 47,900 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [주간HOT종목]한화솔루션, 태양광·수소산업 투자 계획…시장 관심 'UP'[e공시 눈에 띄네]코스피-22일김영훈 대성그룹 회장, '2020 한국에너지대상' 은탑산업훈장 수상 close 과 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 99,900 전일대비 6,900 등락률 +7.42% 거래량 344,071 전일가 93,000 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 폴리실리콘 가격 오름세… 기관·외인이 산 OCIOCI, 커뮤니티 활발... 주가 -1.09%.[e 공시 눈에 띄네]코스피-29일 close 가 대표업체로 꼽히고 풍력 관련주로는 타워ㆍ단조품에서 글로벌 경쟁력을 갖고 있는 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 1,500 등락률 -0.85% 거래량 94,563 전일가 177,000 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 주가 15만 3000원 (-7.55%)… 게시판 '북적'[클릭 e종목] "한화솔루션의 '깜짝' 증자…자금 활용 전략은 식상해"씨에스윈드, 주가 17만 8500원 (0.56%)… 게시판 '북적' close , 동국S&C 동국S&C 100130 | 코스닥 증권정보 현재가 7,980 전일대비 60 등락률 -0.75% 거래량 337,125 전일가 8,040 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰자 '건설 코리아'] 건설명가 SK, 연료전지·해상풍력 '그린 뉴딜' 명가로동국S&C, 풍력에너지 테마 상승세에 5.02% ↑동국S&C, 커뮤니티 활발... 주가 10.5%. close , 태웅 등이 언급된다. 이들 업체들은 이미 지난 해 3분기 이후 바이든 당선 기대감과 국내 '그린뉴딜' 정책 기대감에 힘입어 주가가 크게 올랐다.

한화솔루션은 지난해 3월 20일 9370원으로 1만원 밑으로 떨어졌던 주가가 9월 7일 종가 기준 4만9050원으로 423.48% 급등했다. 씨에스윈드 역시 3월 19일 장중 1만5412원이었던 주가가 9월 상승장에서 11만4000원대까지 올라 639.68% 폭등했다.

증권가에서는 이들 업종이 또다시 튀어오를 수 있다는 데에 무게를 싣고 있다. 한화솔루션 주가는 11월10일 장중 5만4000원까지 올랐다가 현재 4만7900원으로 하락한 상태이지만, 현대차증권과 NH투자증권 등은 목표주가를 6만5000원까지 올려잡고 있다. 현재 주가가 9만3000원인 OCI도 이미 지난 3월 19일 이후 상승률이 251.61%에 달하지만, 향후 최대 16%의 추가 상승여력이 있다며 목표가가 11만원까지 제시됐다.

신재생에너지 수혜주에 철강ㆍ조선주들도 한 발 걸쳐있다. 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 137,164 전일가 272,000 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 포스코, 글로벌 철강재 가격 상승 수혜 기대중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'배당 이슈 끝…실적 기업에 눈 돌려라 close )와 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,300 전일대비 700 등락률 +1.77% 거래량 519,050 전일가 39,600 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 배당 이슈 끝…실적 기업에 눈 돌려라철광석 t당 160달러 돌파…후판부문 적자에 앓는 철강업계[클릭 e종목]"현대제철, 4분기 판매량 회복…내년 1분기 가격인상 가능성" close 은 수소환원제철공법으로 철강 생산 시 석탄 대신 수소를 사용한다는 점에서, 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,110 전일대비 70 등락률 +0.99% 거래량 3,769,861 전일가 7,040 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 최근 5일 개인 60만 2686주 순매수... 주가 7040원(+1.0%)삼성중공업, 최근 5일 기관 124만 2005주 순매수... 주가 6950원(+0.43%)삼성중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 0.29% close ㆍ 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 27,150 전일대비 250 등락률 -0.91% 거래량 139,747 전일가 27,400 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 해 넘긴 현대중·대조양 결합심사 1분기중 결론낼 듯 대우조선해양, 8918억원 규모 컨테이너선 6척 공급계약 해지신차수요 회복...미래車 업고 달린다 close ㆍ 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 47,600 전일대비 400 등락률 -0.83% 거래량 202,411 전일가 48,000 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-18일물 만난 조선株, 랠리 이어가나올해보다 내년이 기대되는 현대미포조선 close 등은 액화수소ㆍ암모니아 운반선으로 주목을 받고 있다. 또한 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 16,500 등락률 +8.59% 거래량 3,287,871 전일가 192,000 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "얄미운 환율"…현대글로비스 4Q 영업익 전년比 18%↓ 전망외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수현대차 vs 도요타, 글로벌 수소경제 주도권 경쟁 가속화 close 는 향후 수소차 시대를 열 선두업체로, 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 202,049 전일가 16,400 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석]"양산형 저압 전력기기, 미국 시작으로 세계시장 노크"현대일렉·한화에어로, 권리귀속 서류 안주고 납품사 기술만 요구…공정위 제재현대일렉트릭, 전력설비 테마 상승세에 12.18% ↑ close ㆍ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 62,300 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 45,809 전일가 62,200 2021.01.04 10:57 장중(20분지연) 관련기사 효성중공업, 아산스마트밸리 공동주택 신축사업 공사 수주[클릭 e종목]"효성중공업, 발주재개·일회성비용 선반영...내년 실적 호조 전망"[e공시 눈에 띄네]코스피-4일 close 등은 송배전 설비주로 꼽힌다.

그러나 무턱대고 '그린뉴딜' 관련주에 뛰어들기보다는 중장기 성장동력을 갖고 있는 곳을 선별하는 '옥석 가리기'가 필요하다는 조언이 나온다.

김용구 삼성증권 연구원은 "막연한 기대감보다는 글로벌 경쟁력과 사업적 현실성에 의거해 투자전략을 세워야한다"면서 "신재생 에너지를 생산하는 태양광 셀, 부유식 해상풍력 및 관련 주조ㆍ단조품, 신재생 에너지 저장과 운송을 맡는 2차전지 및 수소 밸류체인, 송배전 인프라 관련주 등으로 압축 대응하는 것이 필요하다"고 말했다.

정연승 NH투자증권 연구원은 "신재생에너지 관련주들의 추가 상승 여력이 남아 있는가에 대한 우려는 존재하지만, 세부 정책이 구체화되고 본격적인 자본 투입을 통한 신규 프로젝트 증가가 예상되고 있어 주가 하락을 야기할만한 요인도 명확하지 않다"며 "수출 비중이 높거나 중장기 외형 성장 계획을 구체화할 수 있는 기업을 중심으로 중장기 보유하는 전략이 유효하다"고 전했다.

