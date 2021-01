"미 대선결과 인증 상하원 회의 때 공화당 140명 반대표 예상"

[아시아경제 장세희 기자]미국 대통령선거 선거인단 투표 결과를 공식인증할 상·하원 합동회의 때 공화당 하원의원 최소 140명이 결과를 부정하는 쪽에 투표할 수 있다는 예상이 나왔다고 CNN방송이 31일(현지시간) 보도했다.

방송은 공화당 하원의원 2명이 방송에 이러한 예상을 밝혔다고 설명했다.

미국 상·하원은 1월 6일 합동회의를 열어 대선 선거인단 투표 결과를 공식인증할 예정이다. 의원들은 합동회의에서 선거인단 투표 결과에 이의를 제기할 수 있다.

이의제기엔 상원의원과 하원의원이 각각 1명 이상 참여해야 하며 이의제기 시 합동회의는 중단되고 최장 2시간의 토론 후 표결을 진행한다.

표결에서 상·하원 모두 이의가 제기된 선거인단 투표 결과에 문제가 있다고 판단하면 해당 결과는 전체 선거인단 투표 집계에서 제외된다.

최근 조지 하울리(미주리) 공화당 상원의원이 합동회의에서 이의제기에 나서겠다고 공언함에 따라 실제 표결이 이뤄질 전망이다.

하원의원 가운덴 모 브룩스(앨라배마)·조디 하이스(조지아)·제프 반 드루(뉴저지)·조 윌슨(사우스캐롤라이나) 의원 등이 선거인단 투표 결과를 받아들일 수 없다는 쪽에 표를 행사하겠다고 공개적으로 밝힌 상황이다.

공화당 내에서도 이의제기에 반대하는 목소리가 나온다.

밴 새스(네브래스카) 상원의원은 최근 페이스북에 글을 올려 "트럼프 대통령과 그를 지지하는 의원들이 불장난을 한다"라면서 동료 당원들에게 선거인단 투표 결과 인증절차에 이의를 제기하려는 움직임을 거부하라고 촉구했다.

