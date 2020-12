[아시아경제 오주연 기자] 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,995 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,123,494 전일가 2,995 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 까뮤이앤씨, 커뮤니티 활발... 주가 -1.0%.까뮤이앤씨, 주가 2990원 (-7.86%)… 게시판 '북적'SK건설, 비즈파트너와 협력 '스마트 건축' 확대 close 는 계열사인 명동에이엠씨와 체결한 77억원 규모의 논현동 빌딩 대수선공사 계약이 사업 중단 결정에 따라 해지됐다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 2.7%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr