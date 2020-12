[아시아경제 정동훈 기자]입국 후 자가격리 기간에 지인과 생일파티를 한 유튜버 국가비(본명 국가브리엘라)가 감염병예방법 위반 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

서울 마포경찰서는 국씨를 감염병예방법 위반 혐의로 기소 의견을 달아 불구속 송치했다고 28일 밝혔다.

국씨는 지난 10월 자신의 집 현관에 서서 현관 밖에 있는 지인들과 대화를 나누며 생일을 기념한 영상을 자신의 유튜브 채널에 올렸다.

서울 마포구 보건소는 경찰에 국씨의 자가격리 위반 여부에 대해 수사를 의뢰했다. 경찰은 국씨의 행동이 감염병예방법 위반에 해당한다고 판단했다. 경찰 관계자는 "감염병예방법에 따르면 자가격리는 외부와 차단된 상태로 있어야 하므로 집에 있는 상태에서 다른 사람을 초대하는 행위도 위반에 해당한다"고 밝혔다.

