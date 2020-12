[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 트루윈 =텍슨과 맺은 160억원 규모 5G 통신시스템 제품 공급 계약 해지

◆ 진로발효 = 대신증권과 유동성 공급 계약 체결

◆ 리더스 기술투자 =김종학프로덕션 대상 20억원 규모 전환사채 발행 결정

◆제놀루션=중국업체와 11억원 규모 코로나19 핵산수출시약 및 장비 판매 계약 체결

◆ 홈캐스트 =중국 허페이 ESWIN IC 테크놀로지와 82억원 규모 디스플레이용 드라이버 IC 공급계약 체결

◆ 신성델타테크 =투자재원 확보 및 재무구조 개선 위해 33억원 상당 자사주 보통주 50만주 처분 결정

◆ 티피씨글로벌 =시장활성화 및 운전자금확보 위해 11억원 상당 자사주 보통주 37만여주 처분 결정

◆ 녹원씨엔아이 =운영자금 및 타법인 주식취득자금 확보 위해 50억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 이노와이즈 =백승덕씨가 제기한 주주총회 결의 금지 가처분 소송 각하 판결

◆ 알체라 =김정배 대표이사 사임. 황영규 대표이사 신규 선임

◆ 디지탈옵틱 =곽윤식 각자 대표이사 사임으로 손영균 단독 대표이사 체제로 변경

◆ 이트론 =운영자금 확보 위해 60억원 규모 전환사채 취득 후 데오로에 재매각 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr