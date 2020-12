[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

<장 종료 후 주요 공시>

◆신세계I&C= 김장욱 대표 체제에서 손정현 대표 체제로 변경.

◆ 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 7,000 등락률 +2.87% 거래량 360,412 전일가 244,000 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 아산공장 생산 중단…"완성차 적정 재고 유지 정책"현대차그룹, '코로나 여파'로 13년만에 CES 불참코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓ close = 완성차 적정재고 유지정책에 따라 아산공장 생산라인 가동 중단. 생산재개 예정일은 다음 달 7일.

◆ 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 2,000 등락률 -2.22% 거래량 777,577 전일가 90,000 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대림산업, 3분기 영업이익 2496억원…전년동기대비 12%↑[증권사 상승 예상 종목] 대림산업, 대우건설, 제이콘텐트리 외 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close = 덕현지구 주택재개발정비사업조합에 대해 4150억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 100 등락률 +0.38% 거래량 246,063 전일가 26,100 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HSD엔진, 대우조선해양과 430억 규모 선박 엔진 공급 계약 체결대우조선해양, 옥포조선소 생산 재개…'방역 완료'대우조선해양, 코로나 확진자 발생에 옥포조선소 생산 중단 close = 유럽지역 선주와 1조836억원 규모의 초대형 액화천연가스(LNG) 추진 컨테이너선 6척 공사수주 계약 체결.

◆ 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 4,500 등락률 +3.40% 거래량 1,753,562 전일가 132,500 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환 close = 삼성전자와 1조340억원 규모의 평택 P2L 상층동편 FAB동 마감 공사수주 계약 체결.

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 508,019 전일가 284,000 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 네이버 종속회사, 라인플러스 주식 4454억원에 취득잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달 close = 종속회사인 LINE Corporation의 Shiodome Z Holdings 합동회사 흡수합병 결정.

◆ 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 300 등락률 -2.24% 거래량 2,882,549 전일가 13,400 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 체코 코로나 확산에…원전 수주 입찰 연기두산중공업, 차세대 열교환기 시장 진출…대형 PCHE 본격 제작두산중공업, 6240억원 규모 괌 화력발전소 공사수주 계약 체결 close = 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 5,000 등락률 -1.61% 거래량 75,074 전일가 310,000 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 자율운항 솔루션 개발 아비커스 설립한국조선해양, VLCC 4척 3910억에 수주[e공시 눈에 띄네]코스피-10일 close 및 케이디비인베스트먼트와 두산인프라코어 매각 관련 양해각서 체결.

◆ 용평리조트 용평리조트 070960 | 코스피 증권정보 현재가 3,990 전일대비 70 등락률 -1.72% 거래량 410,519 전일가 4,060 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 증권전문가들이 선택한 종목은 이것! 상승 유망주 'TOP3' 용평리조트, 실적 회복에 필요한 것은 '분양사업'[특징주]일신석재, 통일재단 대규모 DMZ 인근 토지…군사보호구역 해제시 수혜 close = 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 다음 달 3일까지 스키장 임시 운영 중단.

