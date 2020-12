SK네트웍스, 제주 핀크스 골프클럽 SK에 매각

[아시아경제 문혜원 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 4,715 전일대비 75 등락률 -1.57% 거래량 722,835 전일가 4,790 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 SK네트웍스, SK핀크스 주식 200만주 처분SK렌터카, 김해시청에 車관리 솔루션 '스마트링크' 제공SK렌터카, '월급제 전환' 법인택시 평가 시스템 솔루션 제공 close 가 SK핀크스 지분 전량을 지주사 SK의 자회사 휘찬에 매각한다고 22일 공시했다. 거래 대금은 3028억원이다.

SK핀크스는 제주도 서귀포시에 SK핀크스 골프클럽(CC)를 운영하고 있다.

휘찬은 제주도 서귀포시에 다빈치박물관과 콘도 등을 보유하고 있다.

SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 4,715 전일대비 75 등락률 -1.57% 거래량 722,835 전일가 4,790 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 SK네트웍스, SK핀크스 주식 200만주 처분SK렌터카, 김해시청에 車관리 솔루션 '스마트링크' 제공SK렌터카, '월급제 전환' 법인택시 평가 시스템 솔루션 제공 close 측은 “재무구조 개선과 성장투자 재원 확보그룹의 자산 운영 효율화 차원”이라고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr