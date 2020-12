[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 엠에스오토텍 엠에스오토텍 123040 | 코스닥 증권정보 현재가 8,860 전일대비 260 등락률 -2.85% 거래량 4,970,680 전일가 9,120 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 이 종목들 매수안하면 분명히 후회한다 【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천한 이번주 꼭 사야할 종목 'TOP3' ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =온기업자동차부품2호유한회사에 386억원 규모 채무보증 결정

◆ CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 139,700 전일대비 4,700 등락률 +3.48% 거래량 176,559 전일가 135,000 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승 close =계열사 CJ라이브시티에 550억원 규모 자금 대여 결정

◆ 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 158,600 전일대비 3,700 등락률 -2.28% 거래량 2,414,606 전일가 162,300 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세셀트리온헬스케어, 주가 15만 9000원.. 전일대비 -2.03%코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승 close =보통주 1주당 0.02주의 주식배당 결정

◆ CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 139,700 전일대비 4,700 등락률 +3.48% 거래량 176,559 전일가 135,000 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승 close = CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 1,300 등락률 +1.60% 거래량 79,093 전일가 81,000 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것" close 에 브랜드 사용료 110억원 지급 수의계약

◆ 에프앤리퍼블릭 에프앤리퍼블릭 064090 | 코스닥 증권정보 현재가 410 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 185,829 전일가 410 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일제이준코스메틱 "에프앤리퍼블릭 1030만주 52억원에 취득"에프앤리퍼블릭, 광군절 매출액 85억…"현지 전략 통했다" close =채무상환 및 운영자금, 시설자금 조달 위해 총 289억원 규모 유상증자 3건 결정

◆ 알티캐스트 알티캐스트 085810 | 코스닥 증권정보 현재가 2,390 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 235,180 전일가 2,390 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 알티캐스트, 커뮤니티 활발... 주가 20.25%.【전문가추천】 전염병 리스크 역경 딛었다! 지금 사야하는 '반도체 관련주' ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =무기명식 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 신주 338만주 발행 결정

◆ 오션브릿지 오션브릿지 241790 | 코스닥 증권정보 현재가 17,400 전일대비 50 등락률 +0.29% 거래량 121,603 전일가 17,350 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 오션브릿지, 반도체 재료/부품 테마 상승세에 5.68% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일오션브릿지, SK하이닉스와 45억 규모 공급계약 체결 close =정윤철 대표이사 신규 선임

◆ 카스 카스 016920 | 코스닥 증권정보 현재가 2,460 전일대비 40 등락률 +1.65% 거래량 588,101 전일가 2,420 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (28일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選카스, 외국인 6만 7000주 순매수… 주가 2.36%【전문가추천】 조만간 수직상승 간다! '수소차 관련주' close =운영 및 시설자금 조달 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 에스디시스템 에스디시스템 121890 | 코스닥 증권정보 현재가 739 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 739 2020.12.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 에스디시스템, 36억원 규모 이란 ITS 구축 기본설계 용역계약 해지[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일에스디시스템, 반기보고서 감사의견 '의견거절' close =운영자금 조달 위해 60억원 규모 유상증자 결정

◆ 스카이문스테크놀로지 스카이문스테크놀로지 033790 | 코스닥 증권정보 현재가 829 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 829 2020.12.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 스카이문스테크놀로지, SKT와 10억 규모 공공 와이파이사업 계약스카이문스테크놀로지, SK텔레콤과 RF중계기 공급계약 체결스카이문스테크놀로지, 10억 규모 공급계약 체결 close = SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 202,693 전일가 246,000 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 유안타證, 국내외 지수 및 주식 추종 ELS 3종 공모KT·LGU+ 주춤해도 탄탄한 SKT…비통신 성장에 우상향SK텔레콤, 주가 24만 6000원 (3.36%)… 게시판 '북적' close 과 15억원 규모 RF중계기 공급계약 체결

◆ 아진엑스텍 아진엑스텍 059120 | 코스닥 증권정보 현재가 6,120 전일대비 50 등락률 +0.82% 거래량 356,285 전일가 6,070 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아진엑스텍, 주당 100원 현금배당 결정 아진엑스텍, AI기반 스마트헬스 로봇시스템 개발…중국 상위 5% 헬스시장 공략<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년 close =보통주 1주당 100원의 현금배당 결정

◆ 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 22,150 전일대비 2,500 등락률 +12.72% 거래량 6,135,705 전일가 19,650 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼강엠앤티, 697억 규모 공급계약 체결삼강엠앤티, 105억 규모 해상풍력용 파이프 제작 계약 체결‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =블루원제일차에 526억원 규모 채무보증 결정

◆ 캠시스 캠시스 050110 | 코스닥 증권정보 현재가 2,740 전일대비 40 등락률 +1.48% 거래량 1,314,403 전일가 2,700 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 자율주행차의 선두!! 국내유일 자율주행 SCC자회사 생산 80% 점유중!【전문가추천】 내일 (15일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 제가 말씀드렸죠? ‘삼성전자’ 오를 수 밖에 없는 이유! 이겁니다! close =전기차 부문 물적분할해 '쎄보모빌리티' 신설 결정

◆ 코렌 코렌 078650 | 코스닥 증권정보 현재가 1,035 전일대비 10 등락률 +0.98% 거래량 329,803 전일가 1,025 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【전문가의견】 2차전지 관련주 열풍! 혹시 고점은 아닐까? [공시+] 코렌, 베트남 공장 증설… 180억 규모 투자 유치【이번주 바이오】 1월에도 바이오가 계속 상승하는 이유 close =운영자금 조달 위해 60억원 규모 전환사채 발행 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr