오션브릿지, 작년 4Q 영업익 101% 증가

오션브릿지는 지난해 4분기 매출액이 전년동기대비 43.4% 증가한 326억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 101.8% 급증한 64억원, 당기순이익은 63억원으로 4.3% 증가했다.

해당 기간 이 회사의 연결 매출액은 29.8% 증가한 390억원, 영업이익과 당기순이익은 74억원 71억원으로 각각 73.2%와 5.0% 늘었다.

