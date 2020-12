[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 도이치모터스 도이치모터스 067990 | 코스닥 증권정보 현재가 7,090 전일대비 50 등락률 +0.71% 거래량 322,866 전일가 7,040 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 도이치모터스, 보통주당 0.02주 주식배당 결정 [e공시 눈에 띄네]코스닥-12일[클릭 e종목]“도이치모터스, 코로나19 보복소비로 급증한 수입신차 판매” close =주당 0.02주 주식배당 결정

◆ 광림 광림 014200 | 코스닥 증권정보 현재가 1,800 전일대비 30 등락률 -1.64% 거래량 327,421 전일가 1,830 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 이게 정말로 올라? 급상승 예상 종목 TOP4[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일광림, 비비안 지분 추가취득…지분율 19% close =80억원 규모 CB 발행 결정

◆ 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,530 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 204,841 전일가 8,500 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코아시아, UTC와 시스템 반도체 인재 양성 MOU…"글로벌 거점 강화"코아시아, 중소벤처기업부…"ARM과 스타트업 지원방안 발표"코아시아, 청주대와 시스템반도체 전문인력 양성 위한 MOU close =코아시아케이프 신기술 조합에 100억원 출자

◆ 브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 595 전일대비 13 등락률 +2.23% 거래량 8,995,734 전일가 582 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아이즈비전, 브레인콘텐츠 주식 1200만주 취득《시선집중》 주식고수들이 선택한 종목, 이제 공개합니다! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close =재무구조 개선 위해 10대 1 무상 감자 결정

◆ 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 177,000 전일대비 2,000 등락률 +1.14% 거래량 443,446 전일가 175,000 2020.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파 close =750억 규모 제3자 배정 유상증자 결정

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr