[내일날씨] 내일은 오늘보다 더 춥다…전국 영하권

[아시아경제 송승윤 기자] 15일인 화요일도 아침 기온이 최저 영하 16도까지 떨어지는 등 한파가 이어질 전망이다.

기상청은 북서쪽에서 유입된 찬 공기로 전국 대부분 지역에서 기온이 영하 5도 이하, 중부 내륙과 경북 북부는 영하 10도 이하로 떨어지고 낮 기온도 영하권에 머물겠다고 14일 예보했다. 중부 내륙과 전북 동부는 영하 12도 이하, 경기 북부와 강원 영서, 충북 북부, 경북 북부는 영하 15도 이하로 내려가면서 한파특보가 확대·강화될 수도 있다.

바람도 강하게 불면서 체감온도는 더 떨어질 것으로 보인다. 이에 건강관리와 수도관 동파 등 시설물 관리, 비닐하우스 농작물의 냉해 예방에 각별히 유의해야 한다.

지역별 아침 최저기온은 영하 16도∼영하 3도, 낮 최고기온은 영하 6도∼3도로 예보됐다. 전라 서해안과 제주 산지는 해기차(대기 하층 기온과 해수면 온도의 차)로 인해 서해상에서 만들어진 구름대의 영향으로 매우 많은 눈이 올 것으로 예상된다. 눈은 이날 밤부터 다음 날 아침 사이 강하게 내리다가 낮에는 차츰 잦아들겠다.

예상 적설량은 전라 서해안과 제주도 산지, 울릉도·독도 5∼15㎝, 충남 남부 서해안과 전라 서부(전라 서해안 제외), 제주도(산지 제외) 2∼7㎝, 충남 북부 서해안과 충남 내륙 1∼3㎝다.

기상청은 눈이 오는 지역의 경우 가시거리가 짧아지고, 내린 눈이 얼면서 도로가 미끄러워 교통안전에 주의해야 한다고 강조했다.

