[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 서부T&D 서부T&D 006730 | 코스닥 증권정보 현재가 7,600 전일대비 470 등락률 +6.59% 거래량 2,418,967 전일가 7,130 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) close =주당 50원 현금 배당 결정

◆ 파트론 파트론 091700 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 50 등락률 +0.48% 거래량 758,993 전일가 10,450 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) close =주당 250원 현금 배당 결정

◆ 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 131,500 전일대비 7,000 등락률 -5.05% 거래량 944,715 전일가 138,500 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) close =툴젠 주식 98만5721주 양수 결정...695억 규모

◆ KT서브마린 KT서브마린 060370 | 코스닥 증권정보 현재가 5,650 전일대비 90 등락률 -1.57% 거래량 177,446 전일가 5,740 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) close =공시 불이행으로 불성실 공시 법인 지정

◆ 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,500 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 755,133 전일가 47,300 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) close =펄어비스와 체결한 PC게임 '검은사막' 북미유럽지역 퍼블리싱 계약 기간 만료

