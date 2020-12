[아시아경제 임춘한 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,500 전일대비 200 등락률 +0.42% 거래량 755,133 전일가 47,300 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파네 마녀의 날...코스피 외인 1조원대 매도 '2740선' 하락 마감코스피, 개인 매수세에 상승 전환...장중 최고치 또 경신 close 는 11일 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 243,400 전일대비 2,200 등락률 +0.91% 거래량 89,361 전일가 241,200 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준펄어비스, 이달 11~14일 기업설명회 개최개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태 close 와 체결한 PC게임 ‘검은사막’의 퍼블리싱 계약이 만료됨에 따라 해당 게임 서비스를 2021년 2월 24일 종료하게 됐다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr