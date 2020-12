경계현 삼성전기 대표이사, '2020년 해동기술상' 수상

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162,500 2020.12.11 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"4달간 60% 상승…질주하는 현대·기아차, 해외서도 엄지척삼성전자 '예비 CEO' 부사장 31명 승진…SW 인재도 '대거 발탁'(종합) close 는 경계현 대표이사가 대한전자공학회가 수여하는 ‘2020년 해동기술상’을 수상했다고 11일 밝혔다.

해동상은 고(故) 김정식 대덕전자 회장이 설립한 해동과학문화재단에서 학문과 기술 발전에 기여한 한국 전자공학 및 관련 분야 인재에게 수여하는 상이다.

경 대표이사는 삼성전자 근무 시 D램, 플래시 등 핵심 메모리 제품 개발로 반도체 경쟁력 강화에 기여하고 삼성전기에서 혁신제품 개발로 한국 전자부품 산업 발전에 크게 기여했다는 평가를 받았다.

경 대표이사는 1997년 세계 최초 다이렉트 램버스 D램 개발을 시작으로 2013년 세계 최초 3차원 V낸드플래시 개발로 ‘자랑스런 삼성인상’을 수상했다. 2019년에는 세계 최초 UFS(범용 플래시 메모리) 3.0과 128단 3D낸드 탑재 솔리드스테이트드라이브(SSD) 출시 등 메모리 반도체 시장에서 한국이 글로벌 선두 지위를 확보하는데 큰 역할을 했다.

올해 초 삼성전기 사장으로 부임 후에도 재료, 모듈 등 소재·부품 간 기술 융복합을 통한 최첨단 전자재료, 핵심 수동부품, 카메라 모듈 및 기판 사업 등 기술력 향상에 나서고 있다.

한편 경 대표이사는 부상으로 받은 상금 2500만원 전액을 IT 및 공학 분야 학생 후원과 인재 육성을 위해 기부했다.

