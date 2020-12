[아시아경제 온라인이슈팀]

가수 현아가 독보적인 매력을 뽐냈다.

최근 현아는 자신의 SNS에 근황을 알리는 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 현아는 퍼코트에 호피무늬 드레스로 섹시함을 뽐냈다.

