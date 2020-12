서울시-벤츠, 모빌리티 혁신기술 보유 스타트업 5개사 해외진출 지원

국내 최초 벤츠 스타트업 육성 플랫폼 '스타트업 아우토반' 결과 공개

자율주행·스마트주차·VR/XR·물류운송 등 혁신기술 다수 발굴

독일 현지 상용화 기술개발 지원 … 해외시장 선점 뒷받침도

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 독일의 글로벌 기업인 메르세데스-벤츠와 손잡고 자율주행, 실내 내비게이션 등 모빌리티 혁신기술을 보유한 국내 5개 스타트업을 선발, 해외진출에 공동으로 나선다.

서울시는 독일 다임러그룹과 올해 처음 진행한 스타트업 발굴·육성 플랫폼 '스타트업 아우토반 코리아'의 사업화 성과를 발표하는 '엑스포데이(Expo Day)'를 10일 개최했다. 이날 행사는 스타트업 아우토반 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계된다.

스타트업 아우토반은 다임러그룹이 스타트업의 혁신 기술·서비스를 통해 다임러 모빌리티와 관련한 다양한 니즈를 해결하기 위해 2016년 설립한 글로벌 개방형 혁신 플랫폼이다. 독일에서 출범한 이래 미국, 중국, 인도 등에서 개최돼 총 5500개 이상의 스타트업을 발굴했으며, 한국은 세계에서 7번째로 시작했다.

스타트업 아우토반 코리아는 지난해부터 서울창업허브와 메르세데스-벤츠코리아 간 구 축된 스타트업 발굴·육성 협력체계를 기반으로 진행되고 있다.

이날 엑스포데이에선 ▲라이더 센서를 사용한 자율주행 소프트웨어 알고리즘을 개발한 서울로보틱스(대표 이한빈) ▲V2X 스마트 주차 시스템을 통한 디지털 맵 기반 실내 네비게이션을 개발한 베스텔라랩(대표 정상수) ▲XR 기술을 기반으로 비대면 온라인 교육, 컨퍼런스 등의 이벤트 플랫폼을 개발한 서틴스 플로어(대표 박정우) ▲현대차그룹에서 사내벤처로 분사해 화물차 전용 플랫폼을 활용한 야간 정비·대차 서비스를 제공하는 코코넛사일로(대표 김승용) ▲프리미엄 세차 서비스 앱·플랫폼을 개발한 해피테크놀로지(대표 조나단 리) 등 5개사가 올해 7~8월 메르세데스-벤츠와 진행한 사업화 성과를 발표한다.

시는 서울창업허브를 통해 5개 혁신기술 스타트업이 엑스포데이 이후에도 독일 다임러 본사와의 긴밀한 협력을 통해 상용화 기술 개발, 글로벌 진출을 도모할 수 있도록 선발 기업들에 대한 후속 지원을 이어갈 계획이다.

다임러 본사는 최종 선발된 스타트업의 독일 현지 보육 및 기술개발을 지원하며, 향후 이들 스타트업의 모빌리티 솔루션 기술이 다임러 차량 등과 접목할 부분이 많다고 판단될 경우 '기술협업 비밀유지계약(NDA)' 단계를 거쳐 조인트벤처 설립이나 기업 인수합병(M&A)도 가능하다.

이날 엑스포데이에선 메르세데스-벤츠 AG 이사회 멤버 및 CASE 총괄인 사자드 칸(Sajjad Khan)이 5개 스타트업과 영상으로 소통하며, 박영선 중소벤처기업부 장관이 현장을 방문해 스타트업 아우토반 코리아에 참여한 스타트업들을 격려할 예정이다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 우리 스타트업의 혁신적인 서비스와 기술이 새로운 산업을 만들고 해외시장을 선점할 수 있도록 글로벌·대기업과의 네트워킹을 구축해 스타트업의 성장을 지원하겠다"고 말했다.

