대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과

기관투자가, 의결권 72% 행사…지분 94%는 찬성표에 쓰여

[아시아경제 문채석 기자] 삼성과 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,000 전일대비 350 등락률 +1.36% 거래량 179,180 전일가 25,650 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 사회 취약계층 1만 가구에 방역물품 전달한화 방산3社, '미래형 최첨단 무기체계' 선보인다삼성전자, 한화 등 4Q IR 온라인으로 진행한다 close 등 대기업집단 20곳은 총수가 계열사 이사직을 전혀 맡지 않았다. 이사회는 전체 안건의 99.5%를 원안대로 의결하는 등 '거수기' 역할을 벗어나지 못했다.

공정거래위원회는 9일 이런 내용이 담긴 '2020년 공시대상 기업집단 지배구조 현황'을 공개했다. 공정위는 지난해 5월~올해 5월 기준 58개 공시대상기업집단(대기업집단) 소속 회사의 총수일가 이사 등재·이사회 작동현황 등을 담았다.

대기업집단 가운데 총수가 있는 51곳의 소속회사 1905개사 가운데 총수일가가 한 명 이상 이사로 등재된 회사의 비율은 16.4%(313개)였다.

이들 대기업집단 가운데 총수 본인이 이사로 등재되지 않은 집단은 삼성, 한화, 현대중공업, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 14,000 등락률 +6.01% 거래량 237,582 전일가 233,000 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 신세계, 커뮤니티 활발... 주가 4.94%.日구경하고 면세쇼핑…대기업 면세점 3社 파격할인 전쟁[프로필]정의철 신세계사이먼 지원·개발담당 전무 close , CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 1,400 등락률 +1.76% 거래량 95,838 전일가 79,500 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일CJ올리브영, UN지속가능개발목표경영지수 국내 상위 25% 포함 close , 대림, 미래에셋, 금호아시아나, 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 700 등락률 +0.88% 거래량 29,515 전일가 79,700 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 효성, 연말 이웃사랑 성금 10억원 기탁[e 공시 눈에 띄네]코스피-3일효성, 코로나19 시대에 맞는 언택트 사회공헌 close , 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 100 등락률 +0.47% 거래량 30,531 전일가 21,500 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 코오롱, 코로나19 극복 동계 헌혈 캠페인 진행[특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓코오롱, 비대면으로 '꿈을 향한 삼남길 트레킹' close , 이랜드, DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 714 전일대비 2 등락률 +0.28% 거래량 454,647 전일가 712 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'우리 아이들 대형 학원까지 휴원! 지금은 자택이 제일 안전!DB그룹, 2세 경영 시대 개막…김남호 회장 선임 close , 네이버, 한국타이어, 태광 태광 023160 | 코스닥 증권정보 현재가 6,670 전일대비 60 등락률 +0.91% 거래량 95,049 전일가 6,610 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입태광, 3Q 영업익 18억…전년比 28.3%↓공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준 close , 동원, 삼천리 삼천리 004690 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 8,542 전일가 81,000 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼천리, 점진적 순익 개선 전망"공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'[클릭 e종목]"삼천리, 하반기 도시가스 실적 회복 시작" close , 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,710 전일대비 420 등락률 +5.76% 거래량 1,091,422 전일가 7,290 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 칸 기업 미디어 어워드 은상 수상동국제강, 지역아동센터에 김장비 지원[인사] 동국제강 close , 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 100 등락률 -0.32% 거래량 302,991 전일가 31,300 2020.12.09 13:21 장중(20분지연) 관련기사 하이트진로, 커뮤니티 활발... 주가 2.24%.[클릭 e종목]"하이트진로, 사회적 거리두기에도 3분기 견조한 실적"올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close , 유진 등 20개였다. 이 가운데 절반은 총수를 포함해 2·3세도 이사를 맡지 않았다.

지난 5년간 연속으로 공정위 분석대상에 기업집단 21곳을 중심으로 비교하면, 총수일가가 이사로 오른 계열사 비율은 13.3%로 2016년(17.8%)이나 2019년(14.3%)보다 낮아졌다.

총수일가가 등기임원을 맡을 경우 손해배상 등 법적 책임을 져야 할 수도 있는 만큼 이를 회피하는 현상이 나타난 것으로 풀이된다.

다만 대기업집단의 주력회사(자산 규모 2조원 이상 상장사)나 지주회사의 경우 총수일가가 이사로 등재되어 있는 비율이 높았다. 주력회사의 39.8%, 지주회사의 80.8%, 사익편취 규제대상 회사의 54.9%는 총수일가가 이사로 올라가 있었다.

성경제 공정위 기업집단정책과장은 "주력회사, 지주회사는 총수일가의 지분이 많아 이사로 등재하는 비율이 높다"며 "이사로 등재해 책임성을 강화하는 것은 긍정적이나 그 이사회가 지배주주를 견제할 수 있어야 하는데 부족한 측면이 있다"고 지적했다.

58개 기업집단 소속 266개 상장회사의 사외이사는 864명으로 전체 이사의 50.9%를 차지했다.

사외이사의 이사회 참석률은 96.5%에 이르지만, 최근 1년(지난해 5월~2020년 5월) 사이 전체 이사회 안건 중 사외이사 반대 등으로 인해 원안대로 통과되지 못한 것은 0.49%에 불과했다.

이사회에 상정된 안건 가운데 99.51%는 원안대로 가결됐다. 특히 계열사 간 대규모 내부거래 안건(692건)의 경우 1건을 제외한 모든 안건이 원안대로 넘어갔다.

내부 감시 기능을 해야 하는 사외이사가 사실상 '거수기'에 그쳤다는 비판이 나오는 이유다.

한편 266개 상장사는 이사회 안에 사외이사 후보 추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회 등을 두고 있었다.

이들 위원회 역시 1년간(2019년 5월∼2020년 5월) 상정된 안건(2169건) 중 13건을 제외하고는 모두 원안대로 처리했다.

이사회 내 위원회의 원안 가결률은 총수 없는 집단(97.1%)보다 총수 있는 집단(99.6%)에서 더 높았다.

성 과장은 "수의계약으로 맺은 내부거래 안건 중 수의계약 사유를 기재하지 않은 안건이 78%에 육박하기도 했다"며 "대규모 내부거래에 대한 심의가 제대로 이뤄지지 않았다"고 말했다.

한편 58개 대기업집단 가운데 19개 기업집단의 35개 회사는 계열사 퇴직임원 출신 42명을 사외이사로 선임했다.

공정위는 퇴직임원이 사외이사로 선임되는 것은 이사회의 독립성을 해칠 우려가 있다고 봤다. 내부 감시라는 본연의 역할을 하기 어려울 수 있다는 이유에서다.

조사 대상 기간 국내 기관투자자들은 공시대상 기업집단 소속 257개사의 주주총회에 참여, 의결권을 행사했다. 국내 기관투자자의 의결권 있는 주식 대비 행사 의결권 비율은 72.2%였다.

기관은 의결권을 행사한 지분 가운데 94.1%는 찬성 쪽으로, 5.9%는 반대쪽으로 행사했다.

성 과장은 "스튜어드십코드(수탁자 책임 원칙) 도입 이후 국내 기관투자자들의 의결권 행사가 활성화하는 추세였으나, 최근 의결권 행사 비율이 다소 하락했다"고 설명했다.

소수 주주의 권리 행사를 돕는 장치인 전자투표제를 도입·실행한 사례는 늘어났다.

266개 상장사 중 49.6%가 전자투표제를 도입했으며, 이 방식으로 의결권이 행사된 경우는 48.1%였다.

전자투표제를 도입한 회사 비중은 전년(34.4%)보다 상승했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr