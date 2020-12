'문재인 대통령 명예훼손' 강용석 자택서 체포…경찰 "출석 요구 응하지 않아"

[아시아경제 정동훈 기자] 국회의원 출신 강용석 변호사가 문재인 대통령에 대한 명예 훼손 혐의로 경찰에 체포됐다.

서울경찰청 사이버수사대는 8일 오전 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의 등으로 강 변호사를 서울 마포구 자택에서 체포해 조사 중이다.

앞서 강 변호사는 자신이 운영하는 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연)를 통해 문 대통령이 한 남성과 찍은 사진을 설명하며 '문 대통령이 이만희 신천지 교주와 악수하고 있다'고 발언한 바 있다. 하지만 해당 사진은 이만희씨가 아닌 것으로 확인됐고 더불어민주당은 지난 3월 강 변호사를 명예훼손 혐의로 고발했다.

경찰 관계자는 "강 변호사에게 출석 요구를 했으나 응하지 않아 체포영장에 의해 체포한 것"이라고 설명했다. 가세연 측은 부당한 체포라며 이날 오후 3시 서울경찰청 앞에서 항의 방송을 하겠다고 밝혔다.

