'타다' 가맹택시 부산서 달린다

[아시아경제 부애리 기자] 타다의 가맹택시 '타다 라이트'가 7일 부산에서 서비스를 시작한다.

타다에 따르면 '타다 라이트'는 중형택시 기반의 가맹택시 서비스다. 승차거부 없는 바로배차, 쾌적한 실내 공간, 드라이버 메뉴얼 등을 도입했다.

이용자가 차량을 호출하면 인공지능(AI)을 활용해 가장 빠르게 도착할 수 있는 차량을 배차하고, 드라이버에게는 탑승 이후 목적지가 노출되는 바로배차 기술을 적용했다.

이용방법은 먼저 '타다' 앱을 다운로드 한 뒤 휴대폰 번호로 회원가입을 하고 결제카드를 등록하면 된다. 이후 타다 앱 메인 화면에서 출발지와 목적지를 설정하고 차량을 호출 할 수 있다. 예상요금과 경로, 예상 도착시간 등을 사전에 확인할 수 있다. 도착지에 하차하면 요금은 등록된 카드로 자동결제 된다. 요금은 부산지역 일반 중형택시와 동일하게 적용되고 당분간 호출 이용료는 부과하지 않는다.

타다 라이트는 이용자와 드라이버간의 상호평가 시스템도 도입했다. 하차 이후 이용자는 드라이버에 대해 1~5점의 평점을 남길 수 있고 팁도 줄 수 있다. 드라이버 역시 고객에 대한 평가를 남길 수 있다. 평가를 기반으로 우수한 평점을 받는 드라이버들은 최대 월 30만원의 인센티브를 받게 된다.

박재욱 VCNC 대표는 "부산은 타다 이용자들로부터 가장 많이 서비스 요청을 받은 지역이었던 만큼 진출을 서둘렀다"며 "타다의 기술력과 플랫폼 노하우를 바탕으로 지역 운수사들과 상생하고 이동의 기본을 지키는 모빌리티 서비스를 제공하기 위해 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

