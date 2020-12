美 정부, '틱톡' 매각명령 시한 추가연장 않기로

[아시아경제 배경환 기자] 미국 정부가 중국의 동영상 플랫폼인 틱톡의 매각 명령 시한을 더 연장하지 않기로 한 것으로 알려졌다.

5일 외신 등에 따르면 미국 정부는 매각 명령 시한을 추가로 연장하지 않기로 했지만 틱톡의 모기업인 중국 바이트댄스와 정부 사이의 대화는 이어갈 전망이다. 미 재무부는 이날 성명을 내고 "외국인투자위원회(CFIUS)가 틱톡의 매각 절차와 안보 문제를 해결하기 위해 바이트댄스 측과 협의하고 있다"고 밝혔다.

다만 재무부는 아직 협상이 진행 중이기 때문에 바이트댄스 측이 매각 시한을 초과한 것에 대한 조치는 집행되지 않을 것이라고 덧붙였다.

당초 도널드 트럼프 대통령은 8월 14일 '90일 이내에 미국 기업에 틱톡의 미국 사업 부문을 매각하지 않으면 틱톡의 국내 거래를 금지하겠다'는 내용의 행정명령에 서명해 11월 12일을 기한으로 제시했었다. 하지만 시한을 11월 27일까지로 보름 연장한 데 이어 4일까지로 다시 일주일 더 기회를 줬다.

한편 트럼프 대통령이 서명한 행정명령은 틱톡이 매각 시한을 넘길 경우 미연방 법무부가 강제조치에 나설 수 있다고 명시하고 있다. 하지만 미국 정부가 매각 명령을 실제로 어떤 방식으로 집행할지는 알려지지 않았다.

