삼성SDS 임원 인사…부사장 1명·전무 5명·상무 12명

[아시아경제 부애리 기자] 삼성 SDS가 4일 부사장 1명, 전무 5명, 상무 12명에 대한 임원 승진 인사를 실시했다.

삼성 SDS는 "IT기술과 업종 경험을 기반으로 고객의 디지털 트랜스포메이션 실행에 주도적인 역할을 한 인재들을 승진시켰다"고 밝혔다.

특히 AI(인공지능)·블록체인·클라우드·보안 등 IT기술 전문역량을 갖추고, 각 산업 분야별 대외사업에서 사업 성과를 이룬 인재들이 승진됐다.

지난해에 이어 올해도 2명의 여성이 신규 임용됐다.

강석립 전무가 부사장으로 승진했고, 금기호·김동관·김종필·백동훈·안대중 상무가 전무로 승진했다.

김영권 금융IT사업부 디지털금융컨설팅팀장, 김익상 전자물류사업부 전자물류운영혁신팀장, 김정민 인텔리전트팩토리사업부 플랜트지능화그룹장, 김학길 개발실 대외실행그룹장, 박정미 IT혁신사업부 대외BA그룹장, 양재영 개발실 AI서비스개발팀장, 윤효진 연구소 보안알고리즘팀장, 이지환 블록체인센터 기획팀장, 정영훈 클라우드사업부 전자SET클라우드운영팀장, 조상원 솔루션사업부 리테일혁신사업그룹장, 최규만 IT혁신사업부 지원팀장, 한상원 클라우드사업부 원가혁신그룹장 등 12명이 상무로 승진했다.

삼성SDS 측은 "이번 인사에서 연령에 상관없이 미래성장을 주도할 우수한 인재들을 과감히 등용해 IT기술 리더십과 디지털 트랜스포메이션 사업경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr