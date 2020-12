강북구, 정시지원전략 입시설명회 온라인 개최

9일 오후 3~5시 유튜브 강북구 채널에서 2021년도 정시모집 특징 및 준비법, 지원전략 등 강의 실시간 방송…내년 1월6일까지 영상 게시



[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 9일 ‘2021학년도 정시지원전략 온라인 입시설명회’를 개최한다.

입시설명회는 수능을 마친 수험생 및 학부모들에게 체계적인 대학입시 정보를 제공하고 입시전략 구상에 도움을 주고자 마련됐다.

설명회에서는 ▲수능 분석 및 정시전형의 이해 ▲2021학년도 정시모집 특징 및 준비법 ▲정시전형의 각 군별·대학별 지원 전략에 대해 알아본다.

현 영동고등학교 교사인 윤상형 강사가 강의를 맡는다. 윤상형 강사는 서울시교육청 대학진학지도지원단, EBS 대입상담교사단에서 활동했으며 TBS ‘기적의 TV 상담받고 대학가자’ 패널로도 출현해 수험생들의 대학 진학 방향을 제시해 왔다.

전년도에 구는 대규모 집합 강좌 형식으로 입시설명회를 운영했으나 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확산 방지를 위해 비대면으로 설명회를 실시한다.

프로그램은 오후 3시부터 5시까지 강북구청 유튜브 채널에서 실시간으로 방송된다.

구는 동시간대 참여가 어려운 수험생 및 학부모를 위해 정시모집 원서접수 시작 이전인 2021년1월6일까지 영상을 게시할 예정이다.

박겸수 강북구청장은 “코로나19로 인해 다른 해보다 유난히 힘든 시기를 보냈을 수험생과 학부모를 위해 이번 입시설명회를 준비했다”며 “앞으로도 청소년과 청년들이 꿈을 이룰 수 있도록 다양한 교육정책을 발굴해 추진해나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr