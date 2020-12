창작뮤지컬 '루드윅' 온라인 유료공연

[아시아경제 박병희 기자] 공연제작사 과수원뮤지컬컴퍼니는 베토벤 탄생 250주년을 맞아 창작 뮤지컬 '루드윅: 베토벤 더 피아노'를 베토벤의 생일인 12월17일과 21일 오후 8시에 온라인 유료공연한다고 2일 전했다.

루드윅은 월광과 비창 소나타, 에그먼트 서곡, 운명 교향곡과 같은 베토벤의 명곡을 넘버로 녹여내 제8회 예그린 뮤지컬 어워드 음악상을 수상했다. 또 올해 2020년 공연예술 창작산실 올해의 레퍼토리에 선정되면서 작품성을 인정받았다.

네이버TV 후원 라이브를 통해 루드윅 관람권을 구매할 경우, 선착순 1000명에게 2020년 공연 프로그램북을 무료 증정하고 오리지널사운드트랙(OST·4CD) 1000명 한정 구매 이벤트가 진행된다.

루드윅 온라인 유료 공연에는 루드윅 역의 김주호, 청년 역의 박준휘, 마리 역의 김소향, 발터 역의 백건우, 피아니스트 역에 이범재가 출연한다.

유료공연 영상은 네이버TV 후원 라이브와 카카오TV(멜론티켓)에서 감상할 수 있다.

