[아시아경제 이관주 기자] 경찰병원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 및 동절기 호흡기감염(감기·독감 등) 동시 유행에 대비해 호흡기전담클리닉을 운영한다고 2일 밝혔다.

경찰병원 호흡기전담클리닉은 호흡기·발열 환자와 일반 환자의 동선을 분리하기 위해 병원 밖 별도 장소에 공간이 마련된다. 운영시간은 평일 오전 9시30분부터 오후 4시30분까지다.

교차감염 위험을 낮추고자 사전 예약제로 운영하나, 불가피할 시 당일 접수도 가능하다. 사전 예약 시 문진을 통해 코로나19와 역학적 연관성이 확인되면 병원 내 선별진료소에서 코로나19 진단검사를 시행하고, 아닌 경우 호흡기전담클리닉에서 진료를 받는다.

