[포토]작은사랑나눔운동본부, 동대문구에 장학금 2780만원 기탁

27일 저소득층 가정 청소년 위한 장학금과 선물 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 (사)작은사랑나눔운동본부에서 생계가 어려운 학생을 위한 장학금과 선물을 전달했다.

이날 오후 3시 (사)작은사랑나눔운동본부는 코로나19로 어려운 상황임에도 불구하고 나눔으로 이웃 사랑을 실천하기 위해 어려운 청소년을 위해 써달라며 장학금 2500만 원과 컵떡볶이 50박스, LED스탠드 50개 등 총 2780만 원 상당을 동대문구에 전달했다.

이로써 (사)작은사랑나눔운동본부는 이날 전달한 장학금과 선물을 포함해 식료품, 쌀, 김치, 돈육 등 현재까지 5500여 만 원 상당의 물품을 기탁했다.

이날 전달된 장학금은 기초생활수급자 및 한부모가정 등 지역내 저소득층 학생 50명에게 전달할 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 힘든 상황에도 불구하고 어려운 이웃을 위해 온정을 나누어주신 작은사랑나눔운동본부 관계자들의 따뜻한 마음에 감사드린다”며 “전달받은 장학금과 선물은 도움이 필요한 곳에 나누어 포근한 겨울을 날 수 있도록 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

