넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 2,500 등락률 +1.98% 거래량 302,689 전일가 126,000 2020.11.27 15:30 장마감 은 이승원 대표가 자사주 1만4934주를 장내매도했다고 27일 공시했다. 이에 따라 이 대표의 잔여 주식은 2000주가 됐다.

