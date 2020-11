두산重, 한국남동발전과 대규모 국산 해상풍력 활성화 협력

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업이 한국남동발전과 국산 해상풍력 활성화를 위한 양해각서를 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는, 한국남동발전이 개발 중인 경인, 서남해, 제주 지역 등 2GW 규모 해상풍력 사업에 협력하는 한편 ㎿급 부유식 해상풍력 시스템 및 단지 구축에도 협력키로 했다.

두산중공업이 국책과제 주관기관으로서 추진중인 ’8㎿ 대용량 해상풍력발전 상용화’를 위한 기술 교류도 확대한다.

한국남동발전은 국내 해상풍력 사업자 가운데 규모면에서 가장 많은 사업계획을 보유하고 있다. 2013년 국내 최초 국산 풍력 상용화 단지인 영흥 풍력 단지를 준공한 바 있으며, 두산중공업은 이 단지에 풍력발전기 10기(30㎿)를 공급했다.

또한 2017년 국내 최초 상업용 해상풍력단지인 탐라해상풍력을 두산중공업과 함께 국내기술로 준공하는 등 국내 풍력산업 활성화에 앞장서고 있다.

박인원 Plant 설계·시공·조달(EPC) 비즈니스그룹(BG)장은 "이번 양해각서를 통해 국산 해상풍력 발전기의 대규모 실적확보를 통한 상용화를 기대할 수 있게 됐다" 면서 "한국남동발전과 함께 정부의 그린뉴딜 정책에 발맞춰 국내 풍력 산업 생태계 활성화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

두산중공업은 2011년 국내 최초로 3㎿급 해상풍력발전기를 개발해 국제인증을 받았으며, 지난해에는 5.5㎿급 해상풍력발전시스템 국제인증을 획득했다.

또한 국내 최대 용량인 8㎿급 해상풍력시스템을 2022년 상용화할 예정으로 이 제품은 블레이드 길이를 최대로 해 효율을 높이면서 국내 바람 조건에 최적화 되도록 차별화할 계획이다.

