[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 여수의 한 마이스터고교 3학년 학생이 코로나19 확진 판정을 받았다.

27일 여수시에 따르면 군산에서 이 학교에 다니는 A군은 지난 22일 발열 증상이 나타나 25일 군산의 선별진료소에서 확진 판정을 받았다.

A군은 지난 20일까지 학교에 다녔으며 21일부터는 군산 자택에서 머무른 것으로 확인됐다.

여수시는 이날 교사 71명과 학생 296명 등 367명에 대해 진단 검사를 했다.

여수에서는 이날 50대 남성이 확진 판정을 받아 여수 25번(전남 392번)으로 분류됐다.

이 남성은 24일부터 기침 등 호흡 곤란을 증상을 보였으며 26일 확진 판정을 받았다.

감염 경로가 밝혀지지 않아 방역 당국은 동선을 중심으로 역학조사를 하고 있다.

