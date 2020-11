NS홈쇼핑, 품질관리 강화 위해 ‘OATC’와 MOU 체결

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 국가공인 시험 검사기관 'OATC'와 손잡고 화장품 임상시험 및 유해물질 검사를 강화f를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

26일 서울 금천구에 위치한 OATC 본사에서 진행된 업무협약식에는 이원주 NS홈쇼핑 대외협력실장, 유대희 품질안전2팀장, 방상구 OATC 대표이사 등 관계자들이 참석했다.

OATC는 최첨단 연구 장비와 시설, 인력을 갖추고 연구 용역 서비스와 직접 연구 개발을 진행하는 바이오 연구소다. 식품의약품안전처로부터 화장품, 위생용품 등 11개 품목의 검사기관으로 지정 받았으며, 화장품 임상센터도 운영 중이다. 국내외 주요 화장품 회사와 국가 기관으로부터 위탁 업무를 수행할 만큼 높은 신뢰성을 보유하고 있다.

NS홈쇼핑과 OATC는 이날 협약식에서 임상 및 유해물질 검사서비스에 대한 업무 협조를 통해 상품의 유효성과 안정성, 품질을 높이고 중소 협력사 경쟁력 향상을 위해 협력하기로 했다.

양사는 협약에 따라 화장품 임상 및 유해물질 시험과 관련해 ▲항목에 대한 세팅 및 시험 진행 ▲중소 협력사의 검사 비용 할인 및 컨설팅 ▲표시 및 광고 자문을 통한 마케팅 관련 컨설팅 ▲관련 이슈 및 품질 관리 안내에 대한 교육을 함께 진행할 예정이다.

NS홈쇼핑은 이번 협약으로 OATC가 가지고 있는 우수한 자원을 활용한 임상 테스트를 통해 고객이 만족할 수 있는 상품 개발을 지원하고 안전성을 바탕으로 상품의 신뢰도를 높여 중소기업의 판매확대에 기여하겠다는 계획이다. 또 임상시험 및 표시광고, 신규 법규 및 시장 동향 등에 대한 OATC의 온라인 교육을 통해 중소 협력사의 경쟁력 향상을 지원한다는 방침이다.

이원주 NS홈쇼핑 대외협력실장은 "이번 업무협약이 고객에게 더욱 정확한 정보를 제공하고, 협력사와는 상생을 강화하는 기회가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 업계 최고의 품질관리를 통해 고객만족과 동반성장을 함께 추구해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, NS홈쇼핑은 자체 보유한 식품안전연구소와 공산품안전시험실 운영을 비롯해 한국 SGS, 한국산업기술시험원(KTL), KOTITI 시험연구원 등 국내 최고 수준의 시험 연구 기관과 업무협약을 통해 수준 높은 품질관리와 협력사 품질개선 지원 활동을 펼쳐왔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr