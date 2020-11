소방관 4명 중 1명은 수면장애 … 외상후 스트레스장애 호소 5.1%

'소방공무원 마음건강' 조사 결과 … 우울증 증상 3.9%·자살위험군 4.4%

[아시아경제 조인경 기자] 소방관 4명 중 1명은 업무상 스트레스 등의 이유로 수면장애를 겪는 것으로 나타났다. 다만 외상후 스트레스장애(PTSD)나 우울증 등 정신적 문제를 호소하는 소방공무원은 전반적으로 작년보다 다소 줄어든 것으로 나타났다.

소방청은 이같은 내용을 담은 '2020년 소방공무원 마음건강 설문조사' 결과를 27일 발표했다.

이번 설문조사는 2월20일부터 3월15일까지 소방청과 분당서울대병원 공공의료사업단이 공동으로 실시했으며, 전국 소방공무원 5만6647명 중 92%인 5만2119명이 참여했다.

설문조사 분석 결과, 외상후 스트레스장애 증상을 호소하는 소방관은 2666명으로 전체 응답자 중 5.1%를 차지했다. 지난해 조사 당시 5.6%(2704명)과 비교하면 0.5%포인트 감소한 수치다.

우울증 증상은 3.9%(2028명), 수면장애는 23.3%(1만2127명)로 각각 전년대비 0.7%포인트, 2.0%포인트 감소했다. 다만 음주습관장애는 30.0%(1만5618명)로 0.1%포인트 소폭 상승했다.

특히 올해는 감정노동 분야의 지표가 눈에 띄게 개선됐다. 재난발생 상황에서 감정이 격양된 민원인을 진정시키고 응대하는 과정에서 생기는 '민원응대 과부하' 관리필요군은 16.2%(8462명)로 지난해 29.4%(1만4233명)보다 13.2%포인트 감소했다.

아울러 상대방의 분노, 욕설 등으로 '심리적 손상'을 입은 인원 또한 11.2%(5847명)로 지난해 20.3%(9832명)보다 9.1%포인트 감소했다.

극단적 행동에 대해 생각하는 빈도가 높은 자살위험군은 응답자의 4.4%(2301명)로 지난해 4.9%(2453명)보다 줄었으나, 이 중 '죽고 싶은 생각이 들어 자해 행동을 시도한 적이 있다'고 한 응답자는 0.1%(53명)로 지난해와 같은 수준이었다.

분당서울대병원은 올해 소방공무원의 주요 스트레스 유병률이 전반적으로 이전보다 호전된 결과를 보였지만, 정기적인 정신건강 평가 등 고위험군 조기 발견과 조기 개입에 지속적으로 노력해야 한다고 분석했다.

신열우 소방청장은 "충격적인 현장 노출 등 각종 유해인자에 노출되는 소방공무원들의 집중 치료를 위해 국립소방병원 건립을 진행하고 있다"며 "신규 소방공무원 등 정신건강 취약대상에 대한 심리지원 프로그램도 개발해 나가겠다"고 말했다.

