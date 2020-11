서울시-대한항공 '송현동 부지' 합의식, 하루 전 돌연 연기 (종합)

[아시아경제 이춘희 기자] '송현동 부지' 매각을 위한 서울시와 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 25,500 전일대비 350 등락률 +1.39% 거래량 5,993,009 전일가 25,150 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 서울시-대한항공 '송현동 땅' 합의식 잠정 연기대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 1.59%대한항공, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.68%... close 의 최종 합의식이 행사 하루 전 전격 연기됐다.

25일 국민권익위원회에 따르면 26일 오전 서울 종로구 송현동 부지 현장에서 서울시와 대한항공, 한국토지주택공사(LH)가 참여한 가운데 열릴 예정이었던 현장조정회의와 최종 합의식이 잠정 연기됐다.

이날 합의식에서는 송현동 부지의 매각 시점과 방식, 가격 결정 방법 등 주요 쟁점에 대한 최종 결론이 담길 예정이었다. 하지만 관계 기관 간에 이견이 발생하면서 추가적 협의 필요성을 이유로 합의식이 잠정 연기된 것으로 전해졌다.

업계에서는 서울시 측에서 이견을 보였기 때문이라는 관측이 나온다. 권익위는 서울시가 LH를 통해 송현동 부지를 '제3자 매입' 방식으로 확보한 후 시유지와 맞바꾸는 방안을 잠정 합의안으로 제시한 것으로 알려졌다.

해당 시유지 후보로는 마포구 서부운전면허시험장이 유력한 것으로 알려졌지만 마포구청과 지역 주민 등이 강도 높게 항의하고 있는 상황이다.

송현동 부지는 송현동 48-9 일대 3만6642㎡ 규모의 토지로 대한항공이 자금 마련을 위해 매각을 추진해 왔다. 하지만 서울시가 이 곳을 문화공원으로 조성하려는 계획을 발표하면서 매각 계획에 차질을 빚었다.

이에 대한항공은 지난 6월 서울시의 문화공원 추진 계획으로 송현동 부지 매각작업에 피해를 봤다고 권익위에 고충민원을 제기한 바 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr